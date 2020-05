Confinement : les syndicats se sont adaptés pour célébrer le 1er mai

À Montreuil (Seine-Saint-Denis), il n’y pas de cortèges mais des banderoles et des casseroles. C’est un 1er mai confiné, mais pas muet, pour les militants de gauche. D'autant que le message est d’actualité. “Ce sont les travailleurs qui paient le plus cher cette crise sanitaire ; regardez le nombre de morts dans le 93 par rapport aux autres régions”, déclare Jan Malewski, militant du Nouveau Parti anticapitaliste.



“C’est un 1er mai comme les autres ”

Faire du bruit autant que possible et le faire savoir via les réseaux sociaux. La France insoumise a ainsi appelé ses militants à montrer leur force. Malgré l'interdiction de se rassembler, Philippe Martinez a tenu à être présent place de la Bastille, à Paris. “C’est un 1er mai comme les autres, pour faire exprimer ses revendications (...). Cette crise a mis en lumière tous les problème que nous évoquions avant”, estime le secrétaire général de la CGT.

