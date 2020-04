Confinement : les petites entreprises craignent la faillite

Le 11 mai est encore loin pour les petites entreprises et commerçants français, à l’arrêt depuis cinq semaines. Certains font face à des frais qu’ils n’arrivent plus à payer et tous ne parviennent pas à emprunter pour tenir, malgré les appels fermes du gouvernement à destination des banques.