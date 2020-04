Chroniques du ciel. Face au Covid-19, l'aviation solidaire de la médecine

L'association solidaire des soignants et des médecins durant la crise sanitaire. (AVIATION SANS FRONTIERES)

Un A400M, l’avion de transport militaire, plusieurs hélicoptères Caracal et Puma, et surtout un Airbus A330 équipé du kit médical Morphée, pour les patients en réanimation lourde, dans cette guerre contre le coronavirus Covid-19, l’Armée de l’Air a déployé d’importants moyens pour transporter malades, personnels soignants, et acheminer du matériel médical, De son côté, l’industriel Dassault Aviation a mis gratuitement à disposition du ministère des Armées deux Falcon. Quand l’aviation est au service de la médecine.

De cette initiative, l’association Aviation sans Frontières a pris le relais et a pu mobiliser le secteur de l’aviation d’affaires dont le constructeur Daher, qui commercialise, le TBM, un turbopropulseur de six places. Nicolas Chabbert, est vice-président du GAMA, le puissant syndicat des constructeurs d’aviation générale.

On a démarré cette activité avec une première mission en début de semaine, qui a permis à du personnel de Nice, de Toulon, d’Avignon avec deux TBM de rejoindre Mulhouse, épicentre de l’épidémie en France. Le gros avantage est de permettre à ces soignants de se déplacer rapidement. Nicolas Chabbert, vice-président du syndicat des constructeurs d'aviation générale

D’autres opérateurs privés ont également répondu à l’appel d’ASF, comme la société Jetfly, qui vend des parts d’avion et des heures de vol sur Pilatus PC12 à des particuliers ou des entreprises.

Jetfly, c’est 50 avions et 150 pilotes qui tournent au ralenti, avec la crise ; on est à 10% de notre capacité. Je suis à la tête d’une machine de guerre qui est à l’arrêt. J’ai fait un mail à l’ensemble des propriétaires d’avions, je leur ai demandé d’offrir une heure de vol et j’ai récolté plus de de 200 heures de vol en très peu de temps. Jetfly est là pour vous, les personnels soignants pour vous aider en France et en Europe. Cédric Lescop, président de la société Jetfly

Et ce n’est pas tout, Total a offert le carburant, l’Aviation civile et les aéroports, les différentes taxes. Ils facilitent les démarches administratives.Au total, plus de 250 pilotes professionnels ont répondu présent à cet élan solidaire.