Le piment le plus fort du monde à l'origine de migraines exceptionnelles

Le Carolina Reaper, l'un des piments le plus puissant du monde a provoqué des migraines d’une violence inouïe chez un Américain.

La revue BMJ Case Reports relate ce 9 avril les mésaventures d'un homme de 34 ans, successives "à sa participation à un concours de piment où il a ingéré un Carolina Reaper" en 2016. A la suite de l'ingestion du piment, l'homme a d'abord fait des convulsions, avant de vomir. Puis "dans les jours suivants", il a ressenti des douleurs à la tête et au cou, en particulier des épisodes de migraines fulgurantes, extrêmement douloureuses, de quelques secondes.

Qu'est-ce qu'un Carolina Reaper ? Un piment, dont le nom signifie Faucheuse de la Caroline, issu de croisements destinés à la rendre le plus "piquant" possible. Il est actuellement considéré par le Guinness des records comme le piment le plus haut sur l'échelle de Scoville (qui mesure la puissance du piment, voir encadré). Seul un autre piment semble pouvoir lui voler le titre, le Pepper X, mais son record n’est pas encore homologué.

Syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible

S'étant rendu aux urgences, il a subi des tests neurologiques qui n'ont montré aucune pathologie. Ce n’est que plus tard que les médecins ont diagnostiqué un syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible (un rétrécissement temporaire des vaisseaux sanguins de la tête).

Selon les auteurs, c’est la première fois qu’est documenté un tel effet pour un piment. Ce syndrome, souvent à l'origine de migraines terribles, survient d'habitude après la prise de certains médicaments ou de drogues.

Les symptômes se sont résorbés d'eux-mêmes, et une radio de contrôle cinq semaines après le concours a montré que les artères avaient repris leur taille normale. Les auteurs soulignent en revanche que l’augmentation du risque d’attaque cardiaque est un effet déjà documenté de l’ingestion de piments très forts.

L’actuel record du monde de consommation de piment a été battu à l'Arizona Sauce Expo de 2016, et a consisté en l’ingestion 120 grammes de Carolina Reaper en une minute. Le BMJ Case Reports ne précise pas si le patient et le titulaire du record sont une seule et même personne.

avec AFP