VIDEO. "Personne n'en parlait" : une infirmière dénonce l'omerta à l'hôpital après la tentative de suicide d'une de ses collègues

Depuis l'enquête du magazine "Envoyé spécial" de septembre 2017, la situation des hôpitaux publics français s'est encore dégradée : neuf soignants ont mis fin à leurs jours durant le premier trimestre 2018. Epuisée par les heures supplémentaires – jusqu'à neuf nuits de garde successives – Pamela Ramez, infirmière aux urgences de Denain, a craqué elle aussi. Elle a pu être sauvée, mais jamais plus elle n'endossera sa blouse blanche.

L'une de ses collègues a accepté de raconter, à visage caché, l'omerta qui régnait dans les équipes soignantes après la tentative de suicide de l'infirmière : "Personne n'en parlait." Très choquée, elle se met alors en colère devant une autre infirmière, qui lui répond : "Non, tu n'en parles pas."

"Parler, c'est se mettre en danger"

"Parler, c'est se mettre en danger, analyse le témoin, qui a préféré rester anonyme de peur de perdre son travail. C'est pas bien, de parler. On est là pour servir, c'est normal – on n'est pas là pour parler trop des problèmes." Et sinon ? Quelles seraient les conséquences pour un agent qui rendrait publiques les difficultés de son hôpital ? "On va le freiner au niveau de sa carrière", affirme-t-elle.

Après cette tentative de suicide qui a été reconnue comme accident du travail, Pamela Ramez a passé un mois en hôpital psychiatrique. A 28 ans, le métier de ses rêves l'a déjà usée.

Extrait de "Hôpital public, la loi du marché", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 12 avril 2018.