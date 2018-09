Douze millions de Français sont concernés par la psychiatrie à des degrés divers. "Un Français sur cinq peut être atteint par une maladie mentale, qui recouvre des pathologies très diverses : dépression, schizophrénie, troubles obsessionnels compulsifs, autisme...", explique Marion Leboyer dans le Soir 3 lundi 17 septembre.

"L'espoir est possible"

Il y a des différences dans la prise en charge. "Les stratégies thérapeutiques sont très diverses. Le message porté par le livre, Psychiatrie : l'état d'urgence, c'est que l'espoir est possible. Quand le diagnostic est porté tôt, les patients peuvent se rétablir et mener une vie normale", insiste la psychiatre.

Le plan santé est présenté mardi matin par Emmanuel Macron. "On en attend beaucoup. On attend particulièrement une réorganisation de fond de l'organisation du système de soins qui date des années 60, or les innovations en psychiatrie sont considérables", conclut Marion Leboyer.

