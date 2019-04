Santé : première greffe d'utérus en France

Dans le bloc opératoire, une mère, sa fille et les chirurgiens qui se sont relayés pendant 14 heures à l'hôpital Foch à Suresnes (Hauts-de-Seine). Les photos diffusées sont incroyables : ils témoignent de la première greffe d'utérus en France. L'utérus a d'abord été prélevé sur la donneuse, la mère âgée de 57 ans, puis transplanté sur sa fille de 34 ans, née sans cet organe de reproduction. D'ici six à douze mois, si tout va bien, elle devrait recevoir des embryons obtenus par fécondation in vitro.

L'utérus est ensuite retiré

"Bien que ce soit l'utérus d'une femme ménopausée, à partir du moment où l'utérus est replacé chez la receveuse qui est en pleine activité génitale, qui a un cycle hormonal normal, il va redevenir fonctionnel", explique le professeur Jean-Marc Ayoubi, chef du service gynécologie-obstétrique. L'utérus transplanté sera retiré après la grossesse pour limiter les effets secondaires des traitements antirejets.

Le JT

Les autres sujets du JT