"Nos appels au secours n'ont pas été entendus à temps" : les urgences de Fréjus fermées jusqu'à samedi

"Il n'y aura plus d'équipe dans quelques semaines si on ne lui apporte pas un ballon d'oxygène", prévient Didier Jammes, chef des urgences de l'hôpital de Fréjus. Épuisé, l'ensemble du personnel du service est en arrêt à partir de mardi soir.

Les urgences de Fréjus Saint-Raphaël (Var) vont fermer mardi 17 janvier à partir de 20 heures et jusqu'à samedi matin à 8 heures, annonce l'Agence régionale de santé (ARS) de Provence-Alpes Côte d'Azur dans un communiqué. "On a trop tiré sur la corde", explique sur franceinfo le docteur Didier Jammes, chef des urgences de l'hôpital intercommunal, qui décrit "le fameux burn out". L'ensemble du personnel est en arrêt maladie pour un "véritable épuisement professionnel, documenté par des tests psychologiques", précise-t-il.

"Nos appels au secours n'ont pas été entendu à temps", souligne Didier Jammes. "On se retrouve dans une situation totalement ubuesque", insiste le chef des urgences. "Il y a des lits mais ils ne sont pas dans les spécialités, en particulier gériatriques, dont on a besoin", explique-t-il. "Il y a des malades âgés, polypathologiques, qui sont entassés dans le hall d'entrée. Ils y passent des jours et des nuits entières, parfois trois nuits pour certains."

"La souffrance des patients devient celle des soignants qui atteint aujourd'hui son paroxysme." Didier Jammes, chef des urgences de l'hôpital de Fréjus Saint-Raphaël à franceinfo

Le chef des urgences précise que la direction de l'hôpital et l'ARS ont été prévenues dès la semaine dernière "pour qu'il y ait le moins d'impact sur les patients". Dans son communiqué, l'ARS explique effectivement qu'un "plan blanc de niveau 2" a été déclenché pour "sécuriser les prises en charge des patients". Les urgences vitales pourront ainsi continuer à être prises en charge à l'hôpital intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël.

Appeler le 15 avant de se rendre aux urgences

Les centres hospitaliers de Saint-Tropez et de Draguignan, les établissements privés, ainsi que la médecine de ville seront également mobilisés. L'ARS invite ainsi les patients ayant besoin de soins à "appeler le 15 avant de se rendre aux urgences", pour être orientés "vers le recours le plus adapté".

"On a besoin de ces trois jours pour couper et retrouver de l'énergie", explique sur franceinfo le docteur Didier Jammes qui promet que ce mouvement "n'est pas fait pour durer". Il s'inquiète tout de même pour son équipe "extraordinaire" qu'il soutient. "Une équipe comme celle-là en est arrivée là. Il n'y aura plus d'équipe dans quelques semaines si on ne lui apporte pas un ballon d'oxygène, si on ne l'écoute pas et qu'on ne trouve pas les bonnes solutions", poursuit le chef des urgences. "On souhaite que l'ARS prenne ce sujet à bras le corps pour que les vraies solutions soient pérennes et éviter que ce mouvement se prolonge ou se renouvelle", conclut-il.