Immigration : bientôt une carte de séjour spéciale pour les professionnels de santé ?

Le gouvernement a déposé, lundi 19 décembre, son projet de loi contre l'immigration avant le Conseil d'État. Il prévoit notamment une nouvelle carte de séjour pour les professionnels de santé.

Le Dr. Nabil Bendjemai est arrivé en France en 2018. Titulaire d'un diplôme algérien, il exerce depuis au centre hospitalier de Melun (Seine-et-Marne), comme chirurgien orthopédique. En attendant la validation définitive de ses conséquences, il doit valider son titre de séjour tous les six mois. "Le rendez-vous en préfecture, quand on le demande, on l'a en minimum deux, trois mois, si on l'a. Pour l'avoir, il faut passer parfois des nuits, des matinées sur l'ordinateur à renouveler les demandes", confie ce dernier.

5 000 médecins pratiquent avec un diplôme obtenu en dehors de l'Union européenne

Aujourd'hui, dans les hôpitaux publics français, 5 000 médecins pratiquent avec un diplôme obtenu en dehors de l'Union européenne. Ils sont essentiels au fonctionnement de nombreux établissements. Pour continuer de les attirer, le gouvernement veut lancer une carte de séjour spécifique, qui sera valable jusqu'à quatre ans. Si le projet de loi est adopté en l'état, ce nouveau titre de séjour sera proposé également aux sage-femmes, aux dentistes et aux pharmaciens exerçant à l'hôpital public ou privé à but non-lucratif, ainsi qu'à leur famille.