Hôpital : le gouvernement souhaite faciliter la venue de soignants étrangers

Alors que l’hôpital public traverse une longue crise depuis des années, le gouvernement souhaite intégrer, dans son projet de loi immigration, une disposition pour délivrer des cartes de séjour pluriannuelles aux soignants étrangers.

Faire que les hôpitaux français aillent un peu moins mal grâce à la venue de soignants étrangers, c’est l’objectif du gouvernement qui entend faciliter leur séjour. Dans son projet de loi sur l’immigration, l’exécutif propose que ces professionnels se voient délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "talent professions médicales et de pharmacie".

13 894 médecins diplômés hors UE actuellement en poste

Seraient concernés : les médecins, sages-femmes, dentistes et pharmaciens, mais uniquement ceux recrutés par un établissement de santé publique ou privé à but non-lucratif. Actuellement, les médecins diplômés hors Union européenne sont au nombre de 13 894, dont 5 000 praticiens hospitaliers. Leur situation est souvent très complexe, souvent à cause de visa. La validité de cette nouvelle carte de séjour serait de un à quatre ans maximum.