Diabète de grossesse : une application pour aider les femmes enceintes

Marine souffre d'un diabète de grossesse, comme 40 000 femmes en France. Une application lui permet de suivre au jour le jour l'évolution de la maladie. "Le but est de stabiliser mon diabète donc j'augmente ma dose à chaque mauvais résultat, raconte-t-elle. C' est très pratique par rapport à ma précédente grossesse où j'étais toute seule, donc je remplissais sur un bout de papier et j'avais un rendez-vous une fois par mois."

Par téléphone ou par internet

Par téléphone ou sur internet, ce service suit au quotidien 160 femmes. "On a en direct leur glycémie et on peut regarder, quand on a un moment dans la journée, on se connecte et on regarde leur glycémie". Un taux de sucre trop élevé est aussi grave pour la maman que pour son bébé. Face aux bons résultats de la télésurveillance, l'hôpital de Libourne (Gironde) va proposer l'application à tous ses patients diabétiques.