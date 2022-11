Hôpitaux : plan blanc activé dans certains établissements, les services de pédiatrie en tension

C. Vérove, E. Urtado, France 3 Régions

Face à une épidémie de bronchiolite précoce, les services de pédiatrie sont en grande difficulté dans de nombreuses villes. Certains enfants ont même dû être transférés vers d'autres régions.

Les services de pédiatrie sont en souffrance, mardi 1er novembre. Saturées, les urgences manquent de soignants face à l'afflux d'enfants malades. À Bordeaux, avec 170 nouveaux malades admis chaque jour, le service ne tient pas. "Habituellement, à cette période de l'année, on dédiait une unité, que l'on armait. Ça veut dire qu'on avait 15 lits déployés, où il y avait du personnel médical et paramédical. Aujourd'hui, nous n'avons plus la possibilité d'actionner ce plan", explique Laurence Chiche, cadre de santé.

Contraints de fermer leurs services d'urgence

Partout en France, les services sont débordés par une épidémie de bronchiolite précoce. En Île-de-France, faute de lits, 31 enfants ont dû être transférés pour être soignés dans d'autres régions. Les hôpitaux de Rouen, Bordeaux, Limoges ou encore Le Havre ont activé leur plan blanc - un dispositif d'urgence pour affronter une situation sanitaire exceptionnelle. Mais faute de personnel, certains hôpitaux sont contraints de fermer leurs services d'urgence.