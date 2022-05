Lucie débarquée d’un avion à cause de son handicap

BRUT

“La société Turkish Airlines a refusé de me prendre à bord de son avion, pour cause de handicap trop imposant”. Le 2 mai 2022, alors que Lucie s’apprêtait à prendre un vol en direction de la Turquie, la jeune femme en fauteuil roulant se retrouve face à des sièges inadaptés à son handicap.

“C’est pas mon problème ! Moi j’ai un avion à faire décoller”

“J’ai booké des sièges spéciaux, une assistance spéciale pour être accompagnée jusqu’à l’avion et j’ai payé un supplément pour plus d’espace au niveau des jambes”.

Pourtant quand elle arrive dans l’avion, Lucie découvre des sièges dans lesquels elle ne pourra pas s’asseoir et tente d’expliquer son problème aux membres de l’équipage.

“Elle ne veut pas coopérer”, aurait déclaré le personnel à propos de la jeune femme. “Balance-la au fond de l’avion”.

“Je n’ai jamais vécu ça auparavant”

“Ils ont préféré prendre une heure de retard que me mettre sur un siège qui me correspond. Ce qu'il s’est passé, avec autant d'agressivité et de discrimination, je n'ai jamais vécu ça auparavant”, confie Lucie.

“Non ça ne dépend pas de moi, vous descendez”. Si des places étaient disponibles en classe business, les membres de l’équipe lui expliquent ne pas pouvoir la placer dans ces sièges sans l’accord d’un supérieur.

“Vous savez, Turkish Airlines ne vous donnera pas un euro pour vous rembourser quoi que ce soit”. Jusqu’à présent, Lucie n’a reçu aucune compensation de la part de la compagnie.