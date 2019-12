VIDEO. \"Il faut aller rechercher des ressources en soi pour y arriver\" : devenu paraplégique après un accident, il raconte

"À ce moment-là, je n'ai pas conscience que lâcher les gaz et perdre une demie-seconde pour le reste de ma vie, finalement, c'est rien." Après un accident de motocross, Axel est devenu paraplégique. Celui qui rêvait de devenir champion de motocross lorsqu'il était enfant a dû faire face aux nouvelles contraintes inhérentes à son handicap. "Au début c'était très dur de revoir le monde en fauteuil parce que tu as l'impression que tout le monde te regarde de haut", confie-t-il.

Un message de résilience

Après deux ans de rééducation, Axel Allétru est parvenu à remarcher à l'aide d'attelles et de béquilles. Il a perdu 80 % des muscles de ses jambes ainsi que la sensibilité. Mais doué de résilience, Axel n'a pas voulu s'incliner face à son invalidité : "Je me suis dit : il faut que je me lance un challenge, le sport, c'est toute ma vie." C'est alors vers la natation qu'il s'est tourné. De 2011 à 2016, Axel a remporté six médailles d'or aux championnats de France de natation handisport. Et depuis 2018, il s'est lancé un nouveau défi : participer au Dakar en janvier 2020 comme pilote. "J'ai eu l'envie de revenir dans les sports mécaniques", confie Axel.

Aujourd'hui, Axel Alletru anime des conférences où il raconte comment il a surmonté les conséquences de son accident. "Ce qui m'est arrivé, je dois le partager, je dois le transmettre aux autres parce que tout le monde peut y arriver", estime-t-il.