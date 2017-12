Mort de Maudy Piot, militante de la cause des femmes handicapées

Psychanalyste mal-voyante, Maudy Piot avait créé en 2003 de l'association "Femmes pour le dire, femmes pour agir" afin de lutter contre la "double discrimination" qui consistait, selon elle, à "être femme et être handicapée". Elle avait expliqué en octobre 2015 dans le Magazine de la santé, sur France 5, les f-difficultés que rencontraient les femmes en situation de handicap.

Hommages sur Twitter

Sur Twitter, la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, a fait part de sa "grande tristesse". "Chaque personne qui a eu la chance de croiser son chemin sait à quel point elle militait avec gentillesse et humour pour défendre les femmes/citoyennes en situation de handicap", a-t-elle écrit. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a également rendu hommage sur le réseau social à "une véritable amie" qui "toute sa vie (...) a fait avancer les droits des femmes, notamment celles en situation de handicap". Le généticien Axel Kahn a de son côté salué le parcours d'une "admirable militante de la cause des femmes handicapées qui endurent souvent la double peine".