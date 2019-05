Ille-et-Vilaine : le tour de France humanitaire d'une septuagénaire à vélo

70 étapes en 70 jours pour une femme de 70 ans. C'est ainsi que peut se résumer le beau geste initié par Martine Misslin-Morand. Une aventure longue de près de 4 000 kilomètres pour la bonne cause. Sur chaque étape, des férus de cyclisme accompagnent la septuagénaire et mettent la main à la poche. Des dons qui vont directement dans les caisses d'une association venant en aide aux infirmes moteurs cérébraux. "J'ai eu envie de me dépasser. Moi je pense que les enfants en situation de handicap et les adultes se dépassent constamment. Et les parents aussi, les accompagnants. J'ai eu envie de les soutenir à ma façon."

2019, troisième édition des aventures de Martine à vélo

Martine n'en est pas à son coup d'essai. En 1999, à 50 ans, la Savoyarde avait fait le tour de France en 50 étapes. Et bis repetita pour ses 55 ans en 2004. À Bain-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), à mi-parcours, Martine a déjà récolté assez de fonds pour payer trois fauteuils tout-terrain à ses amis handicapés. Elle a déjà dépassé les 20 000 € sur les 36 000 espérés. L'ancienne bibliothécaire à la retraite retrouvera sa Haute-Savoie fin juin 2019.