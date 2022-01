Handicap : un centre équestre utilise l’équitation comme thérapie

Il paraît être un centre équestre comme les autres, mais ici, les cavaliers sont particuliers. Hilaire a 80 ans et souffre d’une paralysie de naissance du côté droit. Cela ne l’empêche pas pour autant de monter à cheval grâce à une plateforme élévatrice. Un bienfait pour Blandine Caussarieu, équithérapeute, car "il y a des gens qui viennent en fauteuil roulant et qui n’ont pas du tout d’appui sur leurs jambes. On ne fait pas d’effort, on ne se fait pas mal et on est tout de suite sur le dos du cheval et ça, c’est chouette", se réjouit-elle.



Une thérapie pour tout niveau

Dans ce centre équestre, tout le matériel est adapté pour les personnes en situation de handicap. Avec son parcours de motricité, le centre accueille chaque semaine 230 cavaliers en mobilité réduite. Une manière d’améliorer leur équilibre, la détente musculaire et se faire plaisir. Pour ceux qui ne peuvent ou qui ne veulent pas monter à cheval, il y a des séances d’attelage adapté. L’équitation est aussi utilisée comme thérapie pour de jeunes autistes. Un centre unique en Île-de-France.