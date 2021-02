États-Unis : la baisse du nombre de contaminations au Covid-19 incite à l'optimisme

Joe et Jill Biden ont respecté une minute de silence devant la Maison Blanche, lundi 22 février. Une manière de rendre hommage aux plus de 500 000 personnes décédées des suites du Covid-19 dans le pays. Un total extrêmement élevé, supérieur au nombre de soldats américains tombés lors deux Guerres mondiales et de celle du Vietnam réunies. Le président a ordonné la mise en berne de tous les drapeaux pendant cinq jours.



Immunité collective ?

Coïncidence ou non, l'arrivée de Joe Biden correspond à un tournant dans l'épidémie. Depuis la mi-janvier, le nombre de cas nouveaux ne cesse pas de baisser. Plusieurs explications sont possibles, dont les prémices des effets du vaccin (61 millions d'habitants ont déjà reçu une dose). Un médecin de l'université John-Hopkins parle même d'une immunité collective presque atteinte. Mais ces chiffres encourageants font craindre un relâchement. Certains États, dont celui de New York, ont prévu d'augmenter le nombre de clients autorisés dans les restaurants dès ce week-end.

