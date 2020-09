VIDEO. À Lahti, Finlande, les citoyens sont récompensés selon leurs quotas de carbone

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

L'initiative "CitiCap" mise en place dans la ville de Lahti en Finlande récompense les citoyens qui respectent leurs quotas de carbone. La ville espère ainsi limiter les émissions liées aux transports. Pour ce faire et depuis septembre 2019, a été mis en place un système de quotas grâce à une application. "Lorsque vous vous déplacez, avec votre localisation activée et votre application dans la poche, elle détectera automatiquement votre mobilité et elle saura automatiquement si vous prenez le bus ou si vous prenez la voiture. Ensuite, elle calculera le CO2 que vous avez émis", explique Anna Huttunen, responsable du projet CitiCap.

Plus de 50 % de tous les déplacements effectués avec des modes de transport durables d'ici 2030

Chaque semaine, les citoyens volontaires se voient attribuer un quota d'émissions en fonction de leur situation personnelle. Si ce quota n'est pas épuisé à la fin de la semaine, il se transforme en "euros virtuels" qui permettent d'acheter, via l'application, des tickets de bus, des équipements de vélo, des entrées à la piscine, de la nourriture…

Lahti est une ville de 120 000 habitants, dans laquelle les transports sont responsables de 32 % des émissions de CO2. Grâce au projet CitiCap et à ses autres engagements environnementaux, la ville de Lahti a été élue "Capitale verte européenne" pour l'année 2021.