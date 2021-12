BRUT

Leticia Chamorro pratique le flux instinctif libre. Il s'agit de la capacité naturelle et instinctive du corps féminin de gérer le flux menstruel. Cela veut dire que Leticia ne porte plus de protection hygiénique lorsqu'elle a ses règles. Pour éviter les inconvenues, elle fait des exercices du plancher pelvien pour évacuer le sang. À force de pratiquer cela, Leticia a très vite compris qu'il était possible de travailler avec son corps directement. "Après des années de pratique, je suis capable de retenir le sang, pas au niveau du périnée, mais plus profondément", explique-t-elle.

Aujourd'hui, Leticia appelle à ce que des études cliniques soient réalisées afin que les médecins soutiennent les femmes dans cette démarche. "Quand j'en parle à des gynécologues ou à des sages-femmes, elles me disent "oui, c'est possible de faire cela". Mais il faut le crier haut et fort, pour que toutes les femmes le sachent et que ça fasse partie de l'éducation menstruelle", conclut-elle.