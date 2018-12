VIDEO. Comment faire son propre nettoyant multi-usage écologique ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Eau de Javel, liquide vaisselle, produit à vitre… Nous les utilisons quotidiennement ou presque. Mais tous ces produits d'entretien contiennent une infinité de substances polluantes qui peuvent s'avérer néfastes pour la planète et notre santé. Pour y remédier, il est possible de fabriquer son propre produit nettoyant.

Afin de lutter contre la pollution plastique, d'une part, il est conseillé d'utiliser un contenant en verre refermable et réutilisable. À l'aide d'un entonnoir, versez 1,5 cuillère à soupe de savon noir liquide dans le contenant. En option, pour l'odeur, vous pouvez y rajouter une dizaine de gouttes d'huiles essentielles. Rajoutez ensuite 25cl de vinaigre blanc puis 50cl d’eau. Secouez énergiquement jusqu'à obtenir un mélange homogène. Votre nettoyant multi-usage est prêt.

Pour faciliter le nettoyage, vous pouvez ensuite le verser dans un vaporisateur. Maël précise : "Avec ce produit, on peut nettoyer plein de surfaces différentes, tables, plans de travail, éviers, lavabos, baignoires, parois de douche… On vaporise et on frotte avec une éponge." Un produit simple pour une utilisation simple.