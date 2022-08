Une idée pour la France : une entreprise transforme des plastiques durs en revêtement pour parking

Depuis peu, dans une déchetterie en Haute-Saône, tous les plastiques durs comme les vieux seaux, les bidons ou encore les jouets, sont collectés dans une benne à part. "En quatre jours, on remplit une benne, c'est un sacré volume", confie Bouchaïb Mlioued conseiller tri de la déchetterie d'Héricourt (Haute-Saône). Cette nouvelle filière de recyclage est l'idée de Pierre Quinonero, cofondateur de Purple Alternative Surface. Il compte bien la faire fructifier : "Avant, ces plastiques étaient incinérés, aujourd'hui, on va les transformer en matière première", explique-t-il.

Un revêtement aux multiples avantages

Une dizaine de déchetteries alsaciennes ont accepté de jouer le jeu. Les plastiques sont broyés, chauffés, fondus et refroidis dans un moule. Le résultat : des dalles noires qui s'emboîtent comme des pavés, conçus pour couvrir des parkings. Le revêtement est très facile à poser, et l'espace entre chaque dalle permet en cas de fortes pluies à l'eau de s'infiltrer, et ainsi éviter des inondations.