Une exposition consacrée à la goélette scientifique Tara ouvre ses portes à Paris

Aux abords du Pont Alexandre III (Paris), il est désormais possible d'en savoir davantage sur la goélette scientifique Tara. Une exposition ouvre ses portes dès le 29 février, et permet de découvrir le bateau jusqu'au 13 avril prochain. Elle s'adresse aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Le but est d'apprendre à chacun des visiteurs à connaître davantage les fleuves et les océans.

Pollution du plastique

L'exposition permet notamment de sensibiliser aux ravages du plastique dans les océans. "Nous allons expliquer la complexité de cette matière", explique Myriam Thomas, directrice du pôle culture océan. Le plastique, qui inonde les eaux du monde entier, peut se présenter sous différentes formes : microbilles ou encore fibres textiles. Les scientifiques qui ont embarqué à bord de Tara sont en charge d'effectuer des prélèvements. Chaque année, près de 8 millions de tonnes de plastique sont déversées dans les océans.

