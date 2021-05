Environnement : les lumières bleues devraient disparaître des jouets pour enfants

Tablettes, ordinateurs et téléphones portables émettent des lumières bleues. Les plus nocives d'entre elles devraient être interdites dès 2022 dans tous les jouets pour enfant. "La lumière bleue va pénétrer dans l'oeil, altérer la rétine, et cet effet est cumulatif", selon le docteur Gilles Renard, ophtalmologiste. Rien n'est prévu cependant pour les écrans classiques, alors que les moins de six ans y passent en moyenne 4h37 par semaine. Le gouvernement renvoie à la responsabilité individuelle.



Un toxi-score pour les produits ménagers

Le plan national santé environnement comprend également d'autres mesures pour limiter l'impact des facteurs environnementaux sur la santé. Un toxi-score devrait être instauré pour permettre au consommateur d'évaluer la toxicité des produits ménagers, à la façon du nutri-score. Mais les associations de consommateurs dénoncent une mesure d'affichage, sans interdiction de molécules dangereuses.