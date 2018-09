Rentrée scolaire : la cour de récré du futur

Au début, les enfants ont été assez surpris. Leur cour de récré a changé, et cela n'a pas échappé à la sagacité des enfants. Des choses nouvelles sont arrivées, comme courir sur du béton drainant, clair et lisse et non plus sur de l'asphalte noir. Pendant les canicules en pleine ville, ce sont les piétons qui souffrent sur les boulevards brûlants. L'asphalte est un revêtement très chaud qui capte la chaleur.

40 cours d'écoles parisiennes seront plus fraîches l'an prochain

Aujourd'hui, le béton drainant aux couleurs claires est une première réponse au risque de coup de chaud. Ça va faire baisser de 2° et "2°, c'est déterminant en période caniculaire" estime Patrick Bloche, adjoint à la petite enfance à la Mairie de Paris. Un peu d'eau, des arbres, 40 cours d'écoles parisiennes seront plus fraîches l'an prochain. Puisqu'on annonce 30 jours de canicule par an avant la fin du siècle, autant anticiper un peu.

