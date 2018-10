Football : de plus en plus de filles y jouent

Le football féminin continue son essor ! Dans ce club de l'Aveyron Bayonnais il y a eu un afflux d'inscriptions cette année avec l'effet Coupe du monde. Les filles représentent 20% des licenciés. Lors de la création de la section féminine, il y a trois ans, il y avait 52 pratiquantes, elles sont deux fois plus aujourd'hui. Le directeur Lausseni Sangaré avoue qu'"Il y a un véritable engouement, nous sommes véritablement débordés, nous sommes surpris."

Des jeunes filles motivées

C'est le cas de Pauline et Annabelle, qui chaussent des crampons depuis trois ans, trois fois par semaine. "C'est un sport d'équipe, j'aime bien courir, j'aime bien me dépenser. Après là, il y a un but : c'est qu'il y a une bonne cohésion d'équipe (...) J'aimerais bien aller plus loin ans le foot", témoigne l'une d'entre elles. Cette année, elles seront dans un championnat garçons : "Elles voulaient plus de jeu, plus de challenge pour elles", confie Mélanie Rodrigues, celle qui entraîne cette équipe d'une vingtaine de footballeuses.

