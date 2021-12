Bébés volés : le témoignage bouleversant d’une victime de trafic d’enfants

Ils sont originaires d’Amérique latine, d’Asie ou d’Afrique et ont enlevés à leurs naissances à leur famille d’origine avant d’être adoptés en Europe ou en Amérique du Nord. Aujourd’hui, ils sont en quête de vérité et de justice. Carmen Maria Vega est présente sur le plateau du 23h pour raconter son histoire. Angéline Montoya, journaliste au Monde, explique ces affaires d’enlèvements.

Journaliste au Monde et envoyée spéciale au Guatemala, Angéline Montoya a méner son enquête sur le sujet des enfants volés à la naissance explique que les Etats ont mis du temps avant de prendre conscience de l’ampleur du phénomène. Elle ajoute que ces enfants adoptés ne se sont rendus compte que récemment qu’ils avaient été victimes de vol à la naissance. Ce n’est que depuis 2-3 ans que ces enfants volés ont commencés à interpeller les pouvoirs publics. Angeline Montoya explique que les pays européens ont commencé à mener des enquêtes, mais que cela tarde beaucoup.





Enlevée à neuf mois

Chanteuse, danseuse, actrice et réalisatrice, Carmen Maria Vega est née au Guatemala et a été arrachée à sa mère quand elle avait neuf mois. Informée plus tard que sa mère était une activiste qui l’avait abandonnée, elle a pu rencontrer sa mère biologique en 2011 et s’est rendue compte du mensonge. Adoptée en Belgique, elle s’est déplacée dans son pays natal et a mené sa propre enquête pour retrouver sa mère biologique. Un long périple qu'elle raconte dans son livre, " Le chant du bouc", paru aux éditions Flammarion.