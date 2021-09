Emmanuel Macron et Tedros Adhanom Ghebreyesus installent le centre de formation de l'OMS à Lyon

Le président français Emmanuel Macron et le chef de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ont installé à Lyon le centre mondial de formation de l'OMS, lundi 27 septembre. "Investir dans les systèmes de santé est le meilleur moyen de se préparer aux prochaines pandémies", a expliqué le chef de l'Etat français au cours de la cérémonie de lancement.

De son côté, Tedros Adhanom Ghebreyesus, venu de Genève où siège l'OMS, a souligné que la pandémie était "un puissant rappel de la valeur des agents de santé et de la raison pour laquelle ils ont besoin des informations, des compétences et des outils les plus récents". Il a appelé à "l'engagement de tous les pays" pour "assurer le succès" de l'académie.

Un campus de 11 000 mètres carrés

Dotée de technologies pédagogiques de pointe (intelligence artificielle, réalité virtuelle…) et d'un centre de simulation d'urgences sanitaires de niveau mondial, l'académie ambitionne de former des millions d'agents de santé dans le monde. Cette structure, lancée en 2019 et qui doit ouvrir début 2024, vise à accueillir quelque 16 000 personnes par an pour des cours en présentiel ou hybrides.

Une illustration d'architecte du campus de l'académie de l'OMS dans le biodistrict Lyon-Gerland. (OMS)

Le centre a vocation à être "la structure de formation de référence en matière de santé publique", avait déclaré Emmanuel Macron en mai, précisant que l'Etat allait y investir plus de 120 millions d'euros. Egalement financé par les collectivités locales, le campus de 11 000 m2 se situe sur le pôle de recherche en biotechnologie de Gerland à Lyon, qui abrite le Centre international de recherche contre le cancer et des groupes pharmaceutiques comme Sanofi.

"Il manquera toujours 18 millions d'agents de santé d'ici à 2030", notamment dans les pays pauvres, a souligné Agnès Buzyn, l'ex-ministre française de la Santé Agnès Buzyn qui a rejoint l'OMS en août et dirigera l'académie. Lyon est "un écosystème exceptionnel" pour la médecine et "se veut la capitale des coopérations", a salué le maire écologiste Grégory Doucet, au côté du président de la métropole de Lyon Bruno Bernard. Laurent Wauquiez, le président LR de la région Auvergne Rhône-Alpes, s'est félicité d'un projet "visionnaire".