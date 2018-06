Tabac : faut-il l'interdire dans les parcs ?

Désormais, depuis le lundi 25 juin, les six parcs de Strasbourg (Bas-Rhin) sont sans tabac. Il s'agit d'une question de santé publique et de pollution des sols. Selon la ville, 57% des fumeurs sont favorables à cette interdiction. Pendant six mois, des médiateurs feront de la pédagogie. L'an prochain, fumer dans ces parcs vous coûtera 38 euros, et jeter un mégot 68 euros.

Dans l'espace public, le tabac recule

"On sait que la contrainte entraîne le processus. On veut accompagner cette prise de conscience que le tabac n'est pas quelque chose de normal, qu'il est toxique pour la santé et toxique pour l'environnement", explique le docteur Alexandre Feltz, adjoint à la mairie de Strasbourg. La ville avait déjà banni la cigarette des aires de jeux pour enfants, une mesure élargie à toute la France en 2015. Dans l'espace public, le tabac recule. Certaines plages sont non-fumeurs, sans grand succès tout de même.

