APPEL A TEMOIGNAGES. Vous avez arrêté ou tenté d'arrêter de fumer grâce au "Mois sans tabac" ? Racontez-nous

Vous avez arrêté de fumer, encouragés dans votre démarche par les précédentes éditions du mois sans tabac, en novembre 2016 et 2017 ? Votre témoignage intéresse franceinfo.

Reposez ce paquet et remballez vos filtres ! Jeudi 1er novembre, le gouvernement lance la 3e édition du "Mois sans tabac", un défi collectif qui propose aux fumeurs d'arrêter en même temps, pour plus d'efficacité. Pour les accompagner, le ministère de la Santé met à disposition, en collaboration avec l'agence sanitaire Santé publique France et l'Assurance-maladie, un kit d'aide à l'arrêt, une application mobile et un numéro de téléphone (38 39), rappelle le site Tabac info service. Les quelque 12,2 millions de fumeurs recensés en France en 2017 sont concernés.

Vous avez arrêté de fumer grâce aux précédentes éditions du Mois sans tabac, en 2016 et 2017 ? Vous avez réussi à dire définitivement adieu à la cigarette, ou au contraire avez repris depuis ? Arrêter de fumer a-t-il changé votre vie ? Votre témoignage nous intéresse. Racontez-nous votre expérience en envoyant un mail à mathilde.goupil@francetv.fr. N'oubliez pas de laissez vos coordonnées afin que nous puissions vous recontacter.