Santé : dans la Manche, un village passe les vacances sans aucun médecin

En cette période estivale, de nombreuses communes voient leur population augmenter en raison de la présence de touristes. C'est le cas à Barneville-Carteret (Manche), où ce nombre est multiplié par cinq. Mais il vaut mieux ne pas tomber malade, car la ville n'a pas de médecin tout ce mois d'août.

La station balnéaire de Barneville-Carteret (Manche) compte 2 300 habitants et plus de 10 000 en été. Mais il n’y a plus un seul médecin pour les soigner. Riverains ou vacanciers, tous pâtissent de la situation. "J’ai 90 ans et il ne faut pas que je tombe malade sinon je ne peux me faire soigner nulle part", regrette un senior. Cela risque d’empirer. Parti en vacances tout le mois d’août, le dernier médecin encore en activité pourrait quitter définitivement la ville d’ici la fin de l’année.

Une pétition recueille 1 200 signatures

Le maire envisage l’emploi de médecins retraités et la télémédecine faite par la région qui arriverait dans les six mois à un an à venir. Mais les mesures sont insuffisantes pour certains. Dans une commune où la médecine fait défaut, une association milite en faveur d’une médecine salariée. La pétition a déjà recueilli 1 200 signatures. "Les centres de santé peuvent être créés par des collectivités municipales d’agglomération ou les départements. On souhaite un engagement de nos élus", affirme Aude Jourdain de l’association "Pour un centre de santé de la Côte des Isles".