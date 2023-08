Reportage "Pour les urgences, faites le 15" : Barneville-Carteret, 15 000 habitants l'été, passera le mois d'août sans médecin

Cet été, dans la commune de Barneville-Carteret, en Normandie, il n'y a aucun médecin à l'horizon, puisque le cabinet médical est fermé en ce mois d'août. Pour les habitants, c'est la débrouille et l'inquiétude.

Barneville-Carteret, commune de la Manche, en Normandie, compte 2 300 habitants à l'année, et jusqu'à de 15 000 l'été. Mais cette année, pour la première fois, il n'y a aucun médecin pendant l'été. Le seul cabinet médical de la commune est fermé jusqu'au 27 août inclus. "Donc en ce moment, on n'a pas de médecin", se désole Marie-Christine, une habitante.

"Pour les urgences, faites le 15", peut-on lire sur les portes de l'espace santé de la ville. Message reçu par Marie-Christine : "On est allé aux urgences deux fois à Cherbourg parce que mon mari a fait des hémorragies et qu'il n'y avait personne pour traiter ça. Donc je l'ai emmené aux urgences." Mais dans ces cas-là, il n'y a pas de prise en charge en ambulance. "Pour ça, débrouillez-vous", peste Marie-Christine.

Le recours à la téléconsultation

La situation est inédite pour la station balnéaire, puisque l'été dernier, il y avait encore quatre médecins. Depuis, trois sont partis à la retraite, laissant derrière eux des patients sans médecin traitant. Alors, pour les malades chroniques, comme René, 80 ans passés, il faut passer au système D. "L'ancien médecin nous a fait deux ordonnances, valables six mois et renouvelables une fois. Ce qui fait que ça nous fait un an.

"En attendant, on n'a pas de médecin, et c'est vrai que ça manque énormément." René, octogénaire, habitant de Barneville-Carteret à franceinfo

Les médecins les plus proches se trouvent à 20 minutes de route d'ici. Ils ne peuvent pas absorber toute la demande. Alors, la seule option pour soulager Fanny, qui souffre d'une "sinusite mais avec une envie de vomir", et surtout la plus proche, c'est la téléconsultation. Une cabine est installée dans la pharmacie de Barneville-Carteret avec des médecins en visioconférence. "C'est très bien, il y a tous les instruments, la prise de température, un truc dans la gorge. C'est pas mal, mais ce n’est pas la solution."

Trouver un remplaçant, mission impossible pour la commune

D'autant que même si l'unique médecin de la ville revient à la rentrée, elle a déjà prévu de partir définitivement à la fin de l'année. Alors la mairie tente désespérément de lui trouver un remplaçant."Ici, on a trois box", explique Annie Poisson, adjointe en charge de la santé. "Demain, il peut y avoir trois médecins, on les accueille, il n'y a aucun souci."

"On est prêt pendant la première année à payer son loyer de cabinet, voire prêter un logement communal pendant un an." Annie Poisson à franceinfo

L'élue regrette que personne n'ait envie de s'installer à Barneville, alors qu'"on a des concerts, on a des pièces de théâtre, on a un cinéma, une école... Il y a tout ! Ils ne sont pas tout seuls au milieu de la pampa, loin de là. Mais le problème, c'est qu'on ne va pas les cloner. Les médecins, il n'y en a pas. Physiquement, il n’y en a pas."

À l'échelle du département de la Manche, plus de 44 000 personnes sont sans médecin traitant.