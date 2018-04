Initiative : des familles d'accueil pour personnes âgées ou handicapées

C'est une scène presque banale. Les trois copains déjeunent ensemble, et semblent passer un bon moment. Pourtant, les trois adultes sont dans une famille d'accueil. Ils ont besoin d'aide soit à cause d'un handicap, soit à cause d'une maladie, et aucun d'eux ne semble regretter d'avoir choisi l'accueil familial au lieu de la maison de retraite. "Ici, on fait beaucoup de choses qu'on ne ferait pas là-bas", explique l'un d'eux.

"C'est une famille pour moi"

Et d'expliquer qu'ils font du coloriage ou qu'ils regardent des films. "Ce qu'on ne ferait pas en maison de retraite", insiste-t-il. "C'est une famille pour moi. On s'aime bien, on rigole bien, on danse", confie un autre. Et cette famille, elle s'est constituée chez Élisabeth, femme seule au foyer qui a décidé de relancer sa vie professionnelle il y a cinq ans en se mettant au service des autres. "Il faut être là, c'est jour et nuit. C'est une présence permanente", explique Élisabeth, qui reçoit 1 500 euros par mois pour chaque pensionnaire, avec un revenu de 2 300 euros une fois tous les frais déduits.