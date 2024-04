Dengue : un spécialiste des moustiques s'attend à une circulation du virus "plus importante" cet été avec les Jeux olympiques

"On s'attend à ce que des virus soient importés de manière plus importante cette année car il y a plus de voyageurs", a déclaré mardi 23 avril sur franceinfo l'entomologiste Didier Fontenille, spécialiste des moustiques et directeur de recherche à l'IRD, alors qu'un nombre record de cas de dengue a été importé depuis début 2024, avec près de 1 700 cas.

Selon l'entomologiste, avec les Jeux olympiques de Paris durant l'été, "il est inéluctable" que des personnes qui n'ont pas voyagé soient contaminées. "Une petite proportion des personnes qui viendront en France portera le virus de la dengue, et une petite proportion de ceux-ci se feront piquer par des moustiques qui le transmettront à des personnes qui n'ont pas bougé", explique-t-il.

"Chaque fois qu'il y a des mouvements de population et des voyageurs qui circulent, notamment en période estivale, le risque augmente", selon lui, ajoutant que "la France est confrontée à un risque supplémentaire avec les territoires ultramarins, en particulier les Antilles, où la dengue circule chaque année". Cependant, Didier Fontenille rappelle que "la plupart des cas ne sont pas graves, avec des fièvres et des fatigues importantes. Mais dans un cas sur 2 000, ça peut aboutir au décès".