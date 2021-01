Covid-19 : les variants du virus touchent le monde entier

L’inquiétude règne à Mayotte. Un cas du variant sud-africain du coronavirus a été détecté dans le département. Dimanche 17 janvier, les autorités sanitaires cherchent à savoir si d’autres habitants l’ont également contracté. Pour éviter toute propagation du variant, les liaisons aériennes et maritimes vers la métropole sont suspendues pour au moins 15 jours. Aucun déplacement non plus vers La Réunion, en raison de sa proximité avec l’Afrique du Sud où est né ce variant.

Le Brésil en danger

Au Brésil, un nouveau variant du coronavirus cause d’énormes soucis sanitaires. À Manaus, les hôpitaux sont bondés et des victimes meurent par manque d’oxygène. Certaines personnes ayant déjà contracté le virus se retrouvent à nouveau contaminées. La situation inquiète également en Belgique où le variant britannique du virus a frappé de plein fouet une maison de retraite. Les deux tiers des résidents ont été contaminés ; le bilan s’élève à trois morts. Le nombre de cas positifs a été multiplié par 25 en une semaine dans la commune où se trouve l’établissement.



