Santé : quatre cancers sur dix sont évitables

Chacun sait que le cancer est la première cause de mortalité en France, tuant près de 170 000 personnes par an. Ce que l'on sait moins, c'est que quatre cancers sur dix pourraient être évités. Ce sont les cancers liés à l'environnement et au mode de vie, au premier rang desquels se trouve le tabac. Selon l'étude qui concerne les plus de 30 ans, le tabac à lui seul est responsable de 20% des cancers diagnostiqués en 2015. Les autres facteurs de risque évitables après le tabac sont l'alcool, et l'alimentation trop riche.

Objectif : réduire de moitié les cancers évitables d'ici 2040

L'impact cancérogène de l'alcool ne se limite d'ailleurs pas au cancer du foie, comme l'explique le Dr Isabelle Soerjomataram : "Finalement, il y a beaucoup plus de cancers qui sont liés à l'alcool, par exemple le cancer du sang, mais aussi beaucoup de cancers respiratoires, larynx et pharynx". Si le tabac connaît un net recul avec 1 million de fumeurs en moins l'an dernier, l'alcool reste l'enfant pauvre des politiques de prévention. L'objectif des autorités est pourtant de réduire de moitié les cancers évitables d'ici 2040.

