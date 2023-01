Santé : alcool, cigarette, sport… Encore trop d'idées reçues sur le cancer

Près de la moitié des cancers peuvent être évités, à condition de changer d'habitudes. Une étude montre toutefois que les idées reçues sont encore nombreuses, concernant notamment les effets du tabac ou de l'alcool.

Face aux cancers, les idées reçues ont la vie dure. Un quart des Français pense notamment que boire un verre de vin par jour diminuerait le risque de tumeurs, indique le baromètre de l'Institut national du cancer. "C'est faux. Boire du vin augmente le risque de cancer. Dès qu'on boit un verre par jour, on augmente son risque. Plus on boit, et plus on augmente son risque", explique Damien Mascret, médecin et journaliste pour France Télévisions.

Cigarette, sport… Quels effets ?

Pour la moitié des Français, la cigarette électronique serait plus dangereuse que la cigarette traditionnelle. "Faux", encore, puisqu'elle est "beaucoup moins dangereuse" que la cigarette traditionnelle, indique le médecin. Le risque de cancer n'est d'ailleurs "absolument pas avéré" avec la cigarette électronique. Par ailleurs, 54 % des Français pensent encore que le sport permet de nettoyer ses poumons de la cigarette. Là encore, c'est faux. "Ce qui est déposé dans les poumons va rester dans les poumons", rappelle Damien Mascret.