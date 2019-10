Saint-Nazaire : un taux de cancers supérieur à la moyenne qui inquiète

Une étude montre que les cancers sont plus nombreux à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), avec une surmortalité par rapport à la moyenne nationale de 28%. Si les autorités mettent en avant l'alcool et le tabac, les habitants pointent l'activité industrielle de la région. Car avec ses chantiers navals qui construisent les plus gros paquebots du monde, mais aussi des cimenteries et autres raffineries, la ville est un des poumons économiques de l'ouest de la France avec 15 000 salariés dans l'industrie.

Prévention contre le tabac et l'alcool

"Quand on lit ça, on se dit 'comment ça se fait ? Pourquoi ? D'où ça vient ?' On se pose des questions. C'est inquiétant", interroge un habitant. L'Agence régionale de santé ne fait que lister les cancers les plus fréquents, ceux des poumons, de la gorge ou du nez. Sans exclure les facteurs environnementaux, elle met en place des messages de prévention contre l'alcool et le tabac.

