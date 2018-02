Société : le corps humain a-t-il atteint ses limites ?

Jeanne Calment détient encore le record de longévité et probablement pour longtemps. Pour les chercheurs de l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport (IRMES), l'homme aurait en effet atteint ses limites. Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs ont croisé trois facteurs : la taille adulte, la durée de vie et les records sportifs mondiaux sur plus d'un siècle. La taille adulte, par exemple, a bien progressé de 8 centimètres au cours du XXe siècle, mais elle stagne. Idem pour la durée de vie maximale qui ne dépasse pas les 120 ans même si les centenaires sont plus nombreux.

La fin des records sportifs ?

Si l'homme a pu repousser ses limites, c'est grâce aux progrès sociaux, médicaux ou encore technologiques. Ces avancées sont aujourd'hui mises en cause par la notre mode de vie ou par le réchauffement climatique. Même constat pour les performances sportives qui ne progressent plus depuis les années 1980, sauf dans de rares exceptions. La devise olympique "plus loin, plus haut, plus fort" risque donc de prendre du plomb dans l'aile.









