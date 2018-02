Notre durée de vie ne s’allonge plus et nous avons atteint notre taille maximale, selon une étude

Selon une étude dont franceinfo a pris connaissance, mardi, les limites biologiques humaines ne pourront plus progresser ou très peu sous l'impact du réchauffement climatique, de la raréfaction des ressources et de l'acidification des océans.

Les records seront difficiles à battre selon cette étude de l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport (IRMES) publiée jeudi dans le Quotidien du médecin et dont franceinfo a pris connaissance, mardi 6 février. Elle montre que la durée de vie des humains ne s’allonge plus et que nous avons atteint notre taille maximale. Les limites biologiques humaines ne pourront plus progresser ou très peu.

Selon les auteurs de l'étude, le record mondial de longévité revient à Jeanne Calment décédée à l'âge de 122 ans et 164 jours. Depuis 20 ans, alors que le nombre de centenaires augmente, aucun n'a franchi le cap des 120 ans. Pour les scientifiques, la Française représenterait une exception.

Pente descendante à cause du climat

L’analyse des spécialistes est la même pour la taille. Alors que les femmes ont gagné un peu plus de 8 cm en 100 ans et les hommes pratiquement 9 cm, la taille n'augmente plus depuis une trentaine d'années. Les plus grands sont aujourd'hui les Néerlandais qui mesurent en moyenne 1,82 m pour les hommes et 1,68 m pour les femmes.

Après les progrès médicaux, technologiques et sociaux du XXe siècle qui expliquent l'augmentation de l'âge et de la taille, les scientifiques pensent que nous sommes sur une pente descendante sous l'impact du réchauffement climatique, de la raréfaction des ressources et de l'acidification des océans.