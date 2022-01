Zéro déchet : le succès des épiceries itinérantes

Sur le marché d'Eguilles (Bouches-du-Rhône), près d'Aix-en-Provence, le camion blanc de Lauriane Tenon Beyer dénote. Baptisé Au Poids Chiche, il s'agit d'une épicerie itinérante qui ne propose que du vrac. Pâtes, sucre, riz, céréales, produits ménagers... Plus de 400 références de produits bio et locaux sont proposées et distribuées directement dans les contenants des clients.

"Soutenir une économie locale"

Chaque semaine depuis six ans, cette ancienne employée dans l'humanitaire et l'insertion, sillonne le pays d'Aix au volant de son camion. Elle parcourt environ 200 km et une dizaine d'étapes. Elle-même consommatrice de produits en vrac, c'est le constat d'un manque de point de vente qui lui a donné l'idée d'une épicerie itinérante. "J'avais envie de soutenir une économie et une agriculture locale", indique-t-elle. Si la crise du Covid-19 a éloigné certains clients de la vente en vrac, l'épicière zéro déchet arrive à se verser un salaire. Elle reste confiante dans son concept itinérant.