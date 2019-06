Yann Arthus-Bertrand a "arrêté de consommer de la viande industrielle" qui "détruit la planète"

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

"On s'est beaucoup occupé de l'homme mais on ne s'est pas du tout occupé de la vie autour de nous et la vie autour de nous c'est un désastre", a déclaré ce jeudi sur franceinfo Yann Arthus-Bertrand, président de la Fondation GoodPlanet.

Les conditions de vie dans le monde sont "bien meilleures, on est beaucoup plus riches, on vit beaucoup plus vieux. Mais on déforeste chaque année la taille de la Belgique pour faire de la nourriture pour des animaux. On le sait et on continue."

Aujourd'hui, "la viande n'a plus de valeur"

Alors pour changer les choses, Yann Arthus-Bertrand a arrêté de consommer de la viande industrielle. "Elle est en train de détruire la planète, a expliqué le photographe. Tout le monde le sait. Il ne faut manger que de la viande qui a été produite avec des paysans qui font bien leur boulot et pas des animaux nourris avec du soja qui arrive tous les jours par milliers de tonnes en Bretagne pour nourrir nos élevages de cochons ou de poulet. C'est ridicule. Aujourd'hui, la viande n'a plus de valeur."

Les éleveurs et les agriculteurs "ne gagnent pas bien leur vie", a jugé Yann Arthus-Bertrand. "Ils travaillent 70h par semaine. Il faut un changement dans la manière de travailler la terre. Tout le monde le comprend, tout le monde le sait", a insisté le président de la Fondation GoodPlanet. "Chacun peut essayer de s'alléger et de faire ce qu'il peut."