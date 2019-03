VIDEO. L’appli du Caddie

Guides gastronomiques, applis en tout genre, chefs étoilés… ces "maîtres à manger" nous dictent leur loi, façonnent nos goûts et peuvent nous influencer au moment de faire nos courses.

Yuka et ses 6 millions d’utilisateurs, Foodvisor, WineAdvisor… des dizaines d’applications pour smartphone sont aujourd’hui utilisées par les consommateurs pour choisir ce qu'ils achètent. Le but est de trouver le meilleur produit, le plus sain et le mieux noté en "scannant" son code-barres. Quelle confiance accorder à ces outils ?

L'industrie agro-alimentaire tente de s'adapter

Au-delà des applications pour mobile, "Complément d’enquête" s’est aussi intéressé à l’industrie agro-alimentaire qui essaie de s’adapter à cette nouvelle tendance, tant bien que mal.

Un reportage de Guillaume Couderc diffusé dans "Complément d'enquête" le 7 mars 2019.