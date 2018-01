VIDEO. "Lactalis est au-dessus des lois", affirme le ministre de l'Agriculture dans "Cash Investigation"

"Non, je ne le sais pas", répond Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture, à Elise Lucet quand elle lui demande, pour le magazine "Cash Investigation", s'il sait combien Lactalis fait de bénéfice chaque année. Trouve-t-il cela normal ? "Je ne sais pas si c'est normal, mais je ne le sais pas… Je peux le savoir…"

En revanche, il sait parfaitement que le groupe laitier français, numéro un mondial du secteur, n'a jamais publié ses comptes comme la loi l'y oblige : "C'est vrai. Et j'appelle chacune des entreprises qui ne le font pas aujourd'hui à se mettre en conformité avec la loi. Cela me dérange forcément, parce que respecter la loi, c'est ce que l'on demande à tous nos concitoyens."

"Nous devons faire respecter la loi"

Le ministre a-t-il demandé à Lactalis de publier ses comptes, comme l'avait demandé en vain son prédécesseur Stéphane Le Foll ? "Non, pas encore, mais c'est quelque chose qui sera fait, bien évidemment, et je vais le faire parce que c'est mon devoir de le faire." Et que s'est-il passé quand le tribunal de Laval, dans la Mayenne, a été saisi en mars 2017 ? "Rien ! Justement, il faut remettre sur le métier et j'appelle à cet esprit de dialogue."

En ne répondant pas au ministre, Lactalis est donc au-dessus des lois… "Lactalis est au-dessus des lois, comme vous le dites, répond-il à la journaliste. Moi, je n'ai pas encore fait cette démarche, mais elle sera faite parce que nous devons faire respecter la loi et qu'elle s'applique à tous."

"Produits laitiers : où va l'argent du beurre ?", une enquête de Jean-Baptiste Renaud diffusée mardi 16 janvier 2018 sur France 2.