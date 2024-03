Solidarité : les Restos du Cœur lancent leur collecte alimentaire

Les ressources des Restos du Cœur s'amenuisent, conduisant à des refus d'aide alimentaire. Plus que jamais, les bénévoles comptent sur les collectes en magasin, qui débutent vendredi 1er mars.

Dans un centre des Restos du Cœur, près de Metz (Lorraine), le nombre de bénéficiaires n'a jamais été aussi important et a augmenté de 30% en un an. Les bénévoles comptent sur les collectes nationales dans les supermarchés, qui débutent vendredi 1er mars. En effet, un tiers de la nourriture distribuée provient de dons et de collectes. Ces derniers mois, les Restos du Cœur ont alerté sur la précarité de leur situation.

Plus de 110 000 personnes refusées cet hiver

Leurs ressources s'amenuisent. En conséquence, à Bastia (Haute-Corse) le taux de refus à l'aide alimentaire est de plus en plus important et s'élève à 13% en 2024. La situation continue de s'aggraver. Au niveau national, les Restos ont dû refuser plus de 110 000 personnes cet hiver. "Sur la durée, on est très loin d'être revenus à une situation d'équilibre", alerte un membre. Les bénévoles, dispersés dans les 7 500 magasins partenaires de la collecte, espèrent récolter jusqu'à 9 000 tonnes de données non périssables et de produits d'hygiène.