Sarthe : une boulangerie de Sillé-le-Guillaume va fermer définitivement ses portes, faute de repreneur

Après plus de 30 ans de service, l'une des boulangeries de Sillé-le-Guillaume, un village de la Sarthe près du Mans, va fermer, faute de repreneur. Un coup dur pour les habitants et beaucoup d'émotion pour le couple de boulangers.

Michel Debray a mis la main à la pâte pour les ultimes baguettes de sa carrière. Après 45 ans de labeur dans les fournils, le boulanger de Sillé-le-Guillaume (Sarthe) s’apprête à prendre sa retraite. "Cela va me serrer demain, cela me fera tout drôle. On arrêtera le fourneau pour la dernière fois", raconte celui qui ne réalise pas. Depuis plus de 30 ans, Michel et sa femme, Laurence, ont fait tourner la boulangerie du nord-ouest du Mans. Mais ils n’ont pas trouvé de repreneur.



Fin de la livraison de pain aux alentours

Dans le village, il ne restera plus que deux boulangeries. "Il y a des commerces qui ferment les uns après les autres et ça meurt petit à petit. C’est dommage", estime un client. La fermeture de la boulangerie signe aussi la fin de la livraison de pain aux alentours de Sillé-le-Guillaume six fois par semaine pour près de 60 personnes. Lorsqu’il arrive à Pezé-le-Robert (Sarthe), Michel appuie sur le Klaxon, car dans le village, la livraison est devenue un véritable rendez-vous. Michel y passait depuis 14 ans pour ceux qu’ils considèrent comme "des amis". Mais l’heure de la retraite du boulanger est venue.