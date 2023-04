Santé : le Nutri-score révisé pour les boissons sucrées contenant des édulcorants

Savez-vous si vos boissons contiennent des édulcorants ? Vous pourrez désormais le savoir grâce au fameux Nutri-score, qui change son mode de calcul pour promouvoir des choix encore plus sains.

Soda, yaourt ou jus de fruit seraient-ils mauvais pour notre santé ? À la fin de l’année, leur Nutri-score pourrait se dégrader, une note qui a fait son apparition il y a cinq ans dans nos rayons et qui classe nos aliments de A à E. Un indicateur scruté de près par les consommateurs. Dans le viseur de scientifiques, les boissons ultra transformées, qui affichaient jusqu’à présent un Nutri-score A ou B. Or, elles peuvent contenir des édulcorants ou des sucres de substitution présents parfois en grande quantité dans les boissons light ou sans sucres.



Un barème non obligatoire

Dorénavant, ces produits seront pénalisés. "Dès qu’une boisson contient des édulcorants, sa note est rétrogradée indépendamment du type d’édulcorant et de la quantité d’édulcorant", détaille Serge Hercberg, nutritionniste et inventeur du Nutri-score. Malgré le nouveau barème, le Nutri-score reste non obligatoire. Pourtant, selon les médecins, les édulcorants ont des conséquences sur notre santé.