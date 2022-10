Pizzas Buitoni : y a-t-il eu des négligences dans l’usine ?

Plus de 70 personnes ont été contaminées en mars dernier lors du scandale sanitaire des pizzas Buitoni. Parmi les victimes, un enfant de deux ans et demi est décédé. L’entreprise a-t-elle été négligente ? Enquête.

Kelig avait deux ans et demi. Le petit garçon a perdu la vie après avoir goûté une pizza surgelée Buitoni. Sept mois après le drame, ses parents sont toujours traumatisés. "Ses reins ne fonctionnaient pas et son cerveau était aussi attaqué", raconte Théo Soavi, le père de l’enfant. Nathan, huit ans, est également décédé après avoir mangé de la pizza de la même marque. 56 personnes ont été intoxiquées en France, presque tous des enfants. Comment cela a pu avoir lieu ?

Réduction du temps de nettoyage

Des photos de l’entreprise Buitoni sont venues ternir l’image de la marque et poser des questions sur l’hygiène de la fabrication des pizzas. On y voit de la pâte toucher le sol. C’est un ancien salarié qui a pris ses photos. Il a tenté de tirer la sonnette d’alarme un an avant les intoxications. En 2014, la direction a réduit le temps de nettoyage de trois heures pour produire davantage, selon un document interne. "Avant, c’était une entreprise extérieure qui faisait le nettoyage, c’était nickel. Depuis 2015, il n’y a plus rien qui a été fait", dénonce anonymement un salarié.