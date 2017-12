Lactalis rappelle cinq nouveaux lots de laits infantiles soupçonnés de contamination par des salmonelles

Le groupe mayennais Lactalis a rappelé cinq nouveaux lots de laits infantiles fabriqués sur le site de Craon (Pays de la Loire) en raison d'un soupçon de contamination par des salmonelles, a révélé France Bleu Mayenne, samedi 16 décembre.

Après le retrait-rappel de 600 lots dimanche dernier, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a confirmé que Lactalis a demandé ce retrait il y a trois jours.

Il s'agit du lait infantile de la marque Picot Picogest. Du lait en poudre premier âge, second âge et troisième. Si vous avez acheté les produits concernés, il est recommandé de ne pas les utiliser et de les ramener dans la pharmacie la plus proche, explique France Bleu Mayenne.

Une liste passée inaperçue ?

Vendredi, aucun site internet des ministères concernés par l'affaire ne communiquait sur cette nouvelle liste. Une note a cependant été envoyée mercredi à l'Ordre national des pharmaciens. Ce qui étonne certains parents à l'image de Quentin Guillemain. Cet habitant de la région parisienne portera plainte lundi pour "non-assistance à personne en danger et mise en danger de la vie d’autrui".

Il annonce également la création d'une association de "parents victimes de la contamination du lait infantile à la salmonelle". Les statuts seront déposés lundi à Paris.