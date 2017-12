"On a des symptômes qui sont parlants" : les gestes à adopter en cas de salmonelle chez les bébés

Les germes de la salmonelle "ne se traitent pas aux antibiotiques en règle générale, mais beaucoup plus par la réhydratation", a expliqué, dimanche 3 décembre sur franceinfo, Georges Thiébault. Le pédiatre à Montpellier (Hérault) et membre de l’Association française de pédiatrie ambulatoire a réagi alors que l'entreprise Lactalis a annoncé, samedi, le rappel de plusieurs lots de trois marques de laits infantiles en raison d'une contamination à la salmonelle.

franceinfo : Quels symptômes doivent alerter les parents ?

Georges Thiébault : Les tout-petits bébés, en particulier la première année de vie, sont très sensibles à tous les germes qui peuvent provoquer une infection digestive. Les symptômes vont être une diarrhée aiguë, qui peut même être sanglante et qui s'accompagne de fièvre. C'est une maladie évidente. L'enfant présente des symptômes francs avec une diarrhée de trois à six selles successives par jour, des vomissements. L'enfant ne s'alimente pas. On a donc des symptômes qui sont parlants.

Faut-il se rendre directement à l'hôpital ?

Non, il faut contacter son pédiatre, son médecin traitant, qui va préconiser immédiatement un soluté de réhydratation. Les infections à la salmonelle sont un germe très répandu. Ils ne se traitent pas aux antibiotiques en règle générale, mais beaucoup plus par la réhydratation. Les solutés de réhydratation orale sont des sachets de poudre que l'on fait boire aux nourrissons par petites quantités répétées pour compenser les pertes. C'est la base du traitement de toutes les diarrhées de l'enfant.

La déshydratation est-elle le principal risque ?

Les tout-petits ont un fort risque de déshydratation. La prise en charge dès les premiers jours, les premières heures, est très efficace. Ce n'est donc pas un médicament qu'il faut apporter, c'est vraiment compenser les pertes. Ce n'est pas parce qu'un enfant aura eu une selle diarrhéique ou aura vomi une fois que, pour autant, on soupçonne une salmonellose. Les symptômes apparaissent dans les 12 à 36 heures après l'infection. Elle dure à peu près deux à sept jours selon les cas.